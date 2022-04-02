Яковлев — о финале Востока с «Трактором»: «Будет большой ажиотаж. Это пойдет на пользу Уралу и нашему хоккею»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед финалом Восточной конференции с челябинским «Трактором».

— Как команда готовится к серии с «Трактором»?

— В штатном режиме. Были два восстановительных дня. Сегодня — короткая тренировка. Завтра — первый матч. Уже разобрали соперника и готовимся к игре.

— Для вас, как для воспитанника магнитогорского хоккея, южноуральское дерби — что-то особенное еще со времен детской школы?

— Безусловно. Никогда прежде две южноуральские команды не играли на такой стадии плей-офф. Это классно. Будет большой ажиотаж, много болельщиков. Это пойдет на пользу Уралу и нашему хоккею.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 3 апреля в Магнитогорске.