Фетисов поздравил Жамнова с победой над СКА: «Вернулся спартаковский дух»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Победную шайбу на последней секунде третьего периода забросил Александр Беляев.

Фетисов похвалил главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.

«Алексей Жамнов — мой младший товарищ. В свое время поддержал его кандидатуру в качестве главного тренера страны. Нужно поздравить Алексея. Он — молодец. К «Спартаку» вернулся спартаковский дух. Приятно осознавать, что ребята бьются. Болельщик пошел на стадионы! Это самый главный показатель. Народ обмануть невозможно. Хотел бы пожелать Жамнову успехов! Нужно наращивать результат. Это труд! Алексей умеет трудиться, знает, чего это стоит», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а СКА дома встретится с «Трактором». Обе игры пройдут 9 ноября.