«Спартак» — СКА, «Салават» — «Нефтехимик»: расписание и результаты 6 ноября
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Амур» — «Локомотив» — 10.00 (по московскому времени)
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 14.30
«Автомобилист» — «Сибирь» — 14.30
«Куньлунь» — «Северсталь» — 16.00
«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 17.00
«Динамо» Минск — Авангард — 17.10
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|25
|12
|13
|28
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|25
|13
|12
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|30
|8
|22
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|- : -
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -
Новости