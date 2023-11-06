Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:18

Майоров не увидел динамики в игре «Спартака» против СКА: «Сказалась усталость»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Победную шайбу на последней секунде третьего периода забросил Александр Беляев.

«Конечно, на игре «Спартака» сказалась усталость. Команда провела серию тяжелых домашних встреч: ЦСКА, «Торпедо», и сегодня был очень непростой матч. В игре «Спартака» не было динамики. Почему ее не было у СКА? Это надо спросить у Романа Ротенберга.
Что касается последней шайбы: в истории хоккея это не первый подобный гол. Много лет назад в матче «Спартак» — «Крылья Советов» было вбрасывание в зоне соперника. Это был конец второго периода, и Евгений Зимин успел забросить шайбу», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а СКА дома встретится с «Трактором». Обе игры пройдут 9 ноября.

0
Читайте также
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Пленный ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку РФ
Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов поздравил Жамнова с победой над СКА: «Вернулся спартаковский дух»

Ротенберг о судействе в матче со «Спартаком»: «Я не буду его комментировать, народ сам все видит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 29 16 13 37
2 Металлург Мг 28 16 12 36
3 Ак Барс 26 17 9 36
4 Авангард 27 16 11 35
5 Автомобилист 29 15 14 34
6 Сал. Юлаев 27 16 11 33
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 28 8 20 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 26 12 14 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 10:00
Амур – Локомотив
 1 : 4
6.11 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 3 : 4
6.11 14:30
Автомобилист – Сибирь
 2 : 3 Б
6.11 16:00
Куньлунь РС – Северсталь
 3 : 4 Б
6.11 17:00
Спартак – СКА
 3 : 2
6.11 17:00
Витязь – Динамо М
 1 : 3
6.11 17:10
Динамо Мн – Авангард
 3 : 4 Б
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости