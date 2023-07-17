Вратарь Федотов — о «Филадельфии»: «После дембеля они выходили на связь, обозначили, что есть контракт»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о взаимодействии с представителями «Филадельфии» во время службы в армии.

— Как проходил контакт с «Филадельфией» за последний год?

— Как в армии можно контактировать с внешним миром? У тебя только «калькулятор», чтобы родным и близким позвонить. В клубе все знали из СМИ. После моего дембеля они выходили на связь, обозначили, что есть контракт, что есть такое решение и все.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.