Кирилл Лямин стал ассистентом генменеджера «Авангарда»
Бывший защитник «Авангарда» Кирилл Лямин будет работать в клубе, сообщает пресс-служба омичей.
37-летний специалист назначен ассистентом генерального менеджера клуба. Он будет курировать направление МХЛ и ВХЛ.
Ранее Лямин выступал за «Авангард» с 2011 по 2015 годы. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Химик», «Спартак», «Северсталь», «Нефтехимик», «Автомобилист», московское «Динамо», польский «Катовице», «Витязь» и «Югру», за которую он выступал в прошедшем сезоне ВХЛ.
Источник: https://t.me/omskiyavangard/20357
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