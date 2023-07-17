Кирилл Лямин стал ассистентом генменеджера «Авангарда»

Бывший защитник «Авангарда» Кирилл Лямин будет работать в клубе, сообщает пресс-служба омичей.

37-летний специалист назначен ассистентом генерального менеджера клуба. Он будет курировать направление МХЛ и ВХЛ.

Ранее Лямин выступал за «Авангард» с 2011 по 2015 годы. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Химик», «Спартак», «Северсталь», «Нефтехимик», «Автомобилист», московское «Динамо», польский «Катовице», «Витязь» и «Югру», за которую он выступал в прошедшем сезоне ВХЛ.