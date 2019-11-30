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Эмиль Гарипов: «Я покидаю Казань с хорошим отношением к клубу»

10:50
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Голкипер Эмиль Гарипов, который расторг контракт с «Ак Барсом», поблагодарил казанский клуб за то время, что провел в команде.

— Я с благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста. Не представлял, что когда-нибудь придется играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов, — цитирует Гарипова официальный сайт казанцев.

Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, кто помогал на протяжении незабываемых девяти сезонов — болельщиков, персонал клуба, партнеров по команде, тренеров и руководство. Я покидаю Казань с хорошим отношением к клубу, даст бог, однажды я снова поработаю в «Ак Барсе».

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18266.html

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