Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса» перед сбором команды

Допинг-офицеры прибыли с проверкой на базу хоккейного клуба «Ак Барс» перед сбором команды в среду, сообщает РИА Новости 14 апреля.

«Ак Барс» в среду начал подготовку к седьмому матчу серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Авангардом», которая пройдет в Казани 15 апреля. Счет в противостоянии до четырех побед равный — 3-3. После шестой игры в подмосковной Балашихе во вторник, 13 апреля, пять человек казанской команды прошли допинг-контроль. Также команду проверяли после третьего матча.

После первой игры серии капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин был госпитализирован с проблемами с печенью. Представитель МВД по Татарстану сообщил, что медицинская экспертиза выявила следы наркотических веществ в анализах хоккеиста. Позднее «Авангард» сообщил, что не располагает информацией, подтверждающей следы наркотиков в организме. Кроме того, глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ в организме хоккеиста в лигу не поступало.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что на первых двух матчах серии, которые прошли в Казани, допинг-контроль не проводился.