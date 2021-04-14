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Амиров не может улететь в Канаду из-за проблем с визой

16:55
Родион Амиров. Фото ХК «Салават Юлаев».
Родион Амиров. Фото ХК «Салават Юлаев».
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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров достиг договоренности с «Торонто». Хоккеист должен провести остаток сезона за океаном. Тем самым, форвард сожжет один год контракта новичка.

Сейчас Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой. Процесс затягивается уже несколько дней, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.

В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков. Он также провел девять игр в плей-офф.

Напомним, Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.

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