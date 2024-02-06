«Динамо» Москва — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

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Московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.



После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).