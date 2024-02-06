Форвард «Автомобилиста» Мейсек: «Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перевести игру в овертайм»

Нападающий «Автомобилиста», автор дубля в ворота московского «Динамо» (3:5) Брукс Мейсек прокомментировал «СЭ» результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра с интересной концовкой, обидно, что не удалось отыграться, — начал игрок. — Обе команды играли отлично, у «Динамо» начало матча получилось лучше, чем у нас. Очень близки были к тому, чтобы перевести игру в овертайм, не хватило совсем чуть-чуть.

— В чем вы видите причины такого неудачного старта матча?

— Это последняя из четырех игра на выезде, возможно, где-то сказалась усталость. Это не оправдывает нас, мы должны играть все 60 минут в каждом матче.

— Во втором периоде получили удаления, которые определили в каком-то смысле исход матча.

— Да, это так. Мы это обсуждали в команде недавно, это один из компонентов, которые нужно исключить по максимуму к плей-офф.

— «Автомобилист» идет сейчас на 4-м месте. Насколько важно остаться в топ-4 и иметь преимущество домашней площадки? Или в плей-офф на это внимание уже не обращается?

— Думаю, каждая команда хотела бы оказаться в первой четверке и иметь преимущество домашней площадки. Мне кажется, что это важно. Мы будем стараться, чтобы так и вышло.

После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).