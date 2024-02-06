Форвард «Автомобилиста» Мейсек: «Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перевести игру в овертайм»
Нападающий «Автомобилиста», автор дубля в ворота московского «Динамо» (3:5) Брукс Мейсек прокомментировал «СЭ» результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра с интересной концовкой, обидно, что не удалось отыграться, — начал игрок. — Обе команды играли отлично, у «Динамо» начало матча получилось лучше, чем у нас. Очень близки были к тому, чтобы перевести игру в овертайм, не хватило совсем чуть-чуть.
— В чем вы видите причины такого неудачного старта матча?
— Это последняя из четырех игра на выезде, возможно, где-то сказалась усталость. Это не оправдывает нас, мы должны играть все 60 минут в каждом матче.
— Во втором периоде получили удаления, которые определили в каком-то смысле исход матча.
— Да, это так. Мы это обсуждали в команде недавно, это один из компонентов, которые нужно исключить по максимуму к плей-офф.
— «Автомобилист» идет сейчас на 4-м месте. Насколько важно остаться в топ-4 и иметь преимущество домашней площадки? Или в плей-офф на это внимание уже не обращается?
— Думаю, каждая команда хотела бы оказаться в первой четверке и иметь преимущество домашней площадки. Мне кажется, что это важно. Мы будем стараться, чтобы так и вышло.
После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|3 : 1
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|5 : 3