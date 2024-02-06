Шумаков назвал «G-Drive Арену» в Омске лучшей в КХЛ

Бывший нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился мнением о новой арене омского клуба «G-Drive Арене».

«Как мне новая арена в Омске? На данный момент, наверное, омский стадион — лучший в КХЛ. Все это прекрасно понимают. Там круто, очень хорошая атмосфера. Можно ли сравнить с вашингтонским дворцом Capital One? Я там всего один раз был, в ложе посидел. Еще на раскатке разочек покатался. Вообще, там все арены такие, как в Омске», — приводит слова Шумакова Metaratings.ru.

«G-Drive Арена» построена на месте «Арены Омск», которую снесли в 2019 году. Строительство новой арены началось в 2020 году, а первый официальный матч она приняла 24 сентября 2022 года.