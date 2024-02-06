Шумаков назвал «G-Drive Арену» в Омске лучшей в КХЛ
Бывший нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился мнением о новой арене омского клуба «G-Drive Арене».
«Как мне новая арена в Омске? На данный момент, наверное, омский стадион — лучший в КХЛ. Все это прекрасно понимают. Там круто, очень хорошая атмосфера. Можно ли сравнить с вашингтонским дворцом Capital One? Я там всего один раз был, в ложе посидел. Еще на раскатке разочек покатался. Вообще, там все арены такие, как в Омске», — приводит слова Шумакова Metaratings.ru.
«G-Drive Арена» построена на месте «Арены Омск», которую снесли в 2019 году. Строительство новой арены началось в 2020 году, а первый официальный матч она приняла 24 сентября 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Сибирь
|- : -
Новости