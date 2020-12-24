Крикунов: «Зайцеву операцию на мозгах надо сделать. Может, что-нибудь отрезать в голове?»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал разгром в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7). В эпизоде с первой пропущенной шайбой ошибку допустил Егор Зайцев.

— Начали неплохо и забили и первый, и второй гол, но такие глупые и детские ошибки сделали, что тут же получили в свои ворота, — цитирует официальный сайт «Динамо» Крикунова. — При счете 2:2 решили против «Ак Барса» поиграть в отрытый хоккей. Сразу получили контратаку и пропустили. Потом еще удаления, и игра была сделана. Проиграли крупно и неграмотно второй период.

— Это не первая подобная ошибка Зайцева. Как это исправить?

— Операцию на мозгах надо сделать. Это в детских школах такому обучают. С ЦСКА такой подарок сделал, с «Сочи». Может ему правда что-нибудь отрезать в голове?