Департамент судейства КХЛ разъяснил гол «Спартака» в матче против ЦСКА

Департамент судейства КХЛ разъяснил гол «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«На 10-й минуте матча между ЦСКА и «Спартаком» судья видеповторов на арене инициировал просмотр на предмет полного пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра всех возможных видеоматериалов было определено — сачок ловушки, в котором находится шайба, полностью пересёк плоскость линии ворот, следовательно, и шайба полностью пересекла плоскость линии ворот, хороший гол», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Отметим, что красно-белые проводят первый матч после увольнения главного тренера Бориса Миронова.