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11 ноября, 20:41

Департамент судейства КХЛ разъяснил гол «Спартака» в матче против ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Департамент судейства КХЛ разъяснил гол «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«На 10-й минуте матча между ЦСКА и «Спартаком» судья видеповторов на арене инициировал просмотр на предмет полного пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра всех возможных видеоматериалов было определено — сачок ловушки, в котором находится шайба, полностью пересёк плоскость линии ворот, следовательно, и шайба полностью пересекла плоскость линии ворот, хороший гол», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Отметим, что красно-белые проводят первый матч после увольнения главного тренера Бориса Миронова.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/11/505284.html
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