Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Похорошел «Авангард» после 0:5»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 Б).

«Похорошел «Авангард» после 0:5. Обидное поражение при хорошей игре. Где-то не хватило хладнокровия и чего-то еще», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

На счету «Авангарда» 31 очко и 6-я позиция в Восточной конференции. Победная серия омичей достигла шести матчей.

«Салават Юлаев» с 39 очками занимает 2-е место в Восточной конференции.