КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи 11 ноября
11 ноября, пятница
«Металлург» — «Барыс» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ножье — 1 (Луис, Вей), 23:01 — 0:1. Бракко — 7 (Ножье, Бекетаев), 28:14 — 0:2. Акользин — 5 (мен., Неколенко), 31:59 — 1:2. Майе — 12 (Коростелев, Лайпсик), 35:40 — 2:2.
Победный буллит: Яковлев.
Вратари: Паскуале — Гудачек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+12+7+2) — 39 (8+15+12+4).
Судьи: Мисюрь, Фатеев.
11 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Брюквин — 6, 21:16 — 0:1. Шмелев — 11 (Кадейкин, Науменков), 26:58 — 1:1. Пайгин — 3 (Толчинский, Найт), 38:58 — 1:2. Кадейкин — 5 (Кузьмин, Шмелев), 53:32 — 2:2. Коледов — 4 (Кулемин, Хмелевский), 54:04 — 3:2. Найт — 9 (Буше), 58:19 — 3:3.
Победный буллит: Буше.
Вратари: Ежов — Демченко.
Штраф: 25 — 8.
Броски: 25 (4+10+9+2) — 37 (15+5+14+3).
Судьи: Белов, Овчинников.
11 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».
«Динамо» (Минск) — «Локомотив» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Каюмов — 7 (бол., Сергеев, Алексеев), 13:17 — 0:1. Душак — 4 (бол., Меркли, Спунер), 48:12 — 1:1. Соколов — 5 (Пинчук, Емелин), 54:35 — 2:1.
Вратари: Колосов — Бочаров.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 19 (7+6+6) — 21 (4+4+13).
Судьи: Бирин, Наумов.
11 ноября. Минск. «Минск-Арена». 11940 зрителей.
ЦСКА — «Спартак» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Вароне — 7 (Савиков, Заседа), 9:19 — 0:1. Карнаухов — 3 (бол., Плотников, Нестеров), 30:44 — 1:1. Заседа — 8 (Вишневский, Вароне), 50:18 — 1:2.
Вратари: Рейдеборн — Красиков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 44 (19+14+11) — 25 (9+9+7).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
11 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 7255 зрителей.
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -