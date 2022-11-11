КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи 11 ноября

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Регулярный чемпионат КХЛ.

11 ноября, пятница

«Металлург» — «Барыс» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ножье — 1 (Луис, Вей), 23:01 — 0:1. Бракко — 7 (Ножье, Бекетаев), 28:14 — 0:2. Акользин — 5 (мен., Неколенко), 31:59 — 1:2. Майе — 12 (Коростелев, Лайпсик), 35:40 — 2:2.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Паскуале — Гудачек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+12+7+2) — 39 (8+15+12+4).

Судьи: Мисюрь, Фатеев.

11 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Брюквин — 6, 21:16 — 0:1. Шмелев — 11 (Кадейкин, Науменков), 26:58 — 1:1. Пайгин — 3 (Толчинский, Найт), 38:58 — 1:2. Кадейкин — 5 (Кузьмин, Шмелев), 53:32 — 2:2. Коледов — 4 (Кулемин, Хмелевский), 54:04 — 3:2. Найт — 9 (Буше), 58:19 — 3:3.

Победный буллит: Буше.

Вратари: Ежов — Демченко.

Штраф: 25 — 8.

Броски: 25 (4+10+9+2) — 37 (15+5+14+3).

Судьи: Белов, Овчинников.

11 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Каюмов — 7 (бол., Сергеев, Алексеев), 13:17 — 0:1. Душак — 4 (бол., Меркли, Спунер), 48:12 — 1:1. Соколов — 5 (Пинчук, Емелин), 54:35 — 2:1.

Вратари: Колосов — Бочаров.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 19 (7+6+6) — 21 (4+4+13).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 ноября. Минск. «Минск-Арена». 11940 зрителей.

ЦСКА — «Спартак» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Вароне — 7 (Савиков, Заседа), 9:19 — 0:1. Карнаухов — 3 (бол., Плотников, Нестеров), 30:44 — 1:1. Заседа — 8 (Вишневский, Вароне), 50:18 — 1:2.

Вратари: Рейдеборн — Красиков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 44 (19+14+11) — 25 (9+9+7).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

11 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 7255 зрителей.

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