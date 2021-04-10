СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии до минимума

СКА одержал победу в пятом матче финала плей-офф Западной конференции над ЦСКА. Команда из Санкт-Петербурга победила в Москве со счетом 3:2.

Встреча завершилась только в третьем овертайме. Автором решающего гола стал нападающий Василий Подколзин.

Счет в серии стал 3-2 все еще в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мамин — 5 (Шалунов), 8:43 — 1:0. Подколзин — 5 (Морозов, Галимов), 25:58 — 1:1. Марченко — 3, 28:21 — 1:2. Лайпсик — 3 (Робинсон, Локтионов), 44:27 — 2:2. Подколзин — 6 (Цицюра), 113:51 — 2:3.

Вратари: Юханссон — Хелльберг.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (10+12+2+17) — 40 (9+5+5+21).

Судьи: Бирин, Раводин.

10 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2.