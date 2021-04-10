Принс договорился о контракте с «Автомобилистом» с зарплатой около 60 миллионов рублей
20:48
Как стало известно «СЭ», форвард минского «Динамо» Шейн Принс договорился о контракте с «Автомобилистом».
Зарплата нападающего составит около 60 миллионов рублей за сезон.
Отметим, что Принс как обладатель белорусского паспорта не будет считаться легионером в российских клубах КХЛ.
В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 49 (25+24) очков в 52 матчах. В плей-офф — 6 (1+5) в пяти играх.
(Артур Хайруллин)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...