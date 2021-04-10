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Принс договорился о контракте с «Автомобилистом» с зарплатой около 60 миллионов рублей

20:48
Шейн Принс. Фото ХК "Динамо" (Минск)
Шейн Принс. Фото ХК &quot;Динамо&quot; (Минск)
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Как стало известно «СЭ», форвард минского «Динамо» Шейн Принс договорился о контракте с «Автомобилистом».

Зарплата нападающего составит около 60 миллионов рублей за сезон.

Отметим, что Принс как обладатель белорусского паспорта не будет считаться легионером в российских клубах КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 49 (25+24) очков в 52 матчах. В плей-офф — 6 (1+5) в пяти играх.

(Артур Хайруллин)

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