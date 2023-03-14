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Сегодня, 21:58

ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал «Запада»

Виктория Кравченко
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Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА обыграл «Северсталь» в седьмом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 5:3.

В составе армейцев голы забили Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.

У гостей отличились Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Западной конференции. В следующем раунде команда сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3.

Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

14 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9349 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
20
38
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Грубая ошибка судей в пользу ЦСКА. Второй гол в ворота «Северстали» нельзя было засчитывать

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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22.03
14.03 17:00
Автомобилист – Металлург
 3 : 4 ОТ
14.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
 5 : 3
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