ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал «Запада»
ЦСКА обыграл «Северсталь» в седьмом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 5:3.
В составе армейцев голы забили Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.
У гостей отличились Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Западной конференции. В следующем раунде команда сыграет с «Локомотивом».
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3.
Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8).
Судьи: Бирин, Морозов.
14 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9349 зрителей.
Счет в серии: 4-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 3