Кубок Гагарина, 14 марта: «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА — «Северсталь»
Во вторник, 14 марта, состоятся седьмые и решающие матчи серий первого раунда Кубка Гагарина. «Автомобилист» примет «Металлург», ЦСКА сыграет дома с «Северсталью».
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Восточная конференция
17.00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург»
Счет в серии — 3-3
Западная конференция
19.30 (мск). ЦСКА — «Северсталь»
Счет в серии — 3-3
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке
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В центральном матче игрового дня ЦСКА сыграет с «Северсталью». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей безусловными фаворитами: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех команды из Череповца — за 5.60 (16%).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
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10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
18.03
20.03
22.03
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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