ЦСКА поздравил Робинсона с рождением дочери

Во вторник, 16 апреля, у защитника ЦСКА Мэта Робинсона родилась дочь. Армейцы в своем официальном Твиттере поздравили 32-летнего канадца с этим событием.

- Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Мэта и Мелани! От всей души желаем крепкого армейского здоровья маме и малышке! - говорится в сообщении.

Сегодня, 16 апреля, у защитника ЦСКА Мэта Робинсона родилась дочь.



Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Мэта и Мелани!



От всей души желаем крепкого армейского здоровья маме и малышке! pic.twitter.com/0hiaV3LOMx – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 16 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Робинсон провел 70 матчей за ЦСКА, в которых набрал 25 (10+15) очков. Армейцы ведут в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда" со счетом 2-0.

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