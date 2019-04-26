Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" признался, что не праздновал с командой победу в Кубке Гагарина сразу после матча. По его словам, он сразу уехал домой, так как сильно устал.

– Мы помним, как "Вашингтон" отмечал свое чемпионство в Кубке Стэнли, как игроки купались в фонтанах. Кто-то из хоккеистов ЦСКА делал что-то подобное?

– Думаю, ребята хорошо отдохнули. Что касается фонтанов – сейчас, наверное, неподходящее время года (улыбается).

– Вы зажигали с ними до конца?

– После игры я сразу уехал домой, мы с ребятами отмечали уже на следующий день.

– Вы так отделяете себя от команды, или реально не было сил?

– Не было сил. Я отпросился, потому что знал, что мы соберемся на следующий день. (Игорь Еронко/Михаил Зислис)

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