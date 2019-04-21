Боб Хартли: "Сравнивал Сорокина с Набоковым, но в плей-офф он напомнил мне Третьяка"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли сравнил вратаря ЦСКА Илью Сорокина с Владиславом Третьяком. Отметим, что Хартли – в прошлом вратарь.

– По ходу сезона я говорил, что Илья Сорокин очень напоминает мне Евгения Набокова​. Игравшего за "Сан-Хосе", когда я тренировал "Колорадо", – сказал Хартли. – Мы дважды встречались тогда в плей-офф с "Шаркс". Оба раза прошли дальше, но Набоков просто стоял на голове. После нынешнего финала, да и всего плей-офф, и я ни коим образом не хочу обидеть Набокова, но Сорокин как будто вернул меня в мои 12 лет, когда я восхищенно наблюдал за Третьяком. Даже если нам удавалось справиться с защитой ЦСКА, тут как тут появлялся Сорокин и делал классные сэйвы. Очень важные. (Игорь Еронко)

Полное интервью Хартли – сегодня на сайте "СЭ"