Президент ЦСКА Игорь Есмантович​ в интервью "СЭ" признался, что клуб хотел бы с Кубком Гагарина сходить на прием к Президенту РФ Владимиру Путину. Также обсуждается проведение чемпионского парада.

– Планируете ли чемпионский парад?

– Сейчас обсуждается и прорабатывается с владельцем вопрос, как это будет. Между праздниками или после них мы что-то анонсируем. Это будет после чемпионата мира и после закрытия сезона КХЛ. Дата прорабатывается.

– Овечкин ходил к Трампу с Кубком Стэнли. Пойдете с Кубком Гагарина к нашему президенту?

– Мы бы с огромным удовольствием это сделали. Попытаемся это воплотить. (Игорь Еронко/Михаил Зислис)

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