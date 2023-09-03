ЦСКА оставил Федотова в запасе на игру КХЛ с «Адмиралом»
ЦСКА и «Адмирал» представили стартовые составы на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Армейцы оставили голкипера Ивана Федотова в запасе. 26-летний вратарь сыграл за ЦСКА в матче открытии сезона против «Ак Барса» (2:5), несмотря на запрет ФХР и дисквалификацию, которую на него наложила Международная федерация хоккея.
После этого ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков.
Игра между ЦСКА и «Адмиралом» начнется в 17.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
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7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|- : -
|3.09
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
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