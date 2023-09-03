Гальченюк ответил на вопрос о трудностях с приездом в Россию

Нападающий СКА Александр Гальченюк ответил на вопрос, не испытывал ли он трудностей с приездом в Россию.

«Трудностей [при въезде в Россию] не было — я сделал со своей стороны все, что нужно было сделать, и приехал сюда как можно раньше», — цитирует игрока ТАСС.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. 13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.