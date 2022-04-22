«Металлург» всухую победил ЦСКА и вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина, Лайпсик набрал 3 очка

«Металлург» победил ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 4:0 в пользу «Магнитки».

В составе победителей дубль оформил экс-нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик. Также он записал в свой актив голевую передачу.

Кроме него голами отметились форвард Линус Виделль и защитник Егор Яковлев.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов до этой финальной серии не пропускал в карьере больше трех шайб в плей-офф. Но в прошлом матче он пропустил 6 голов, в этом — 4. В конце встречи тренерский штаб заменил его на Адама Рейдеборна.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.

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Третий матч

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Лайпсик — 10 (Майе, Хультстрем), 11:01 — 0:1. Виделль — 4 (Неколенко, Яковлев), 31:34 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Лайпсик, Карри), 41:19 — 0:3. Лайпсик — 11 (Голдобин, Неколенко), 43:49 — 0:4.

Вратари: Федотов (Рейдеборн, 55:17) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 33 (11+9+13) — 30 (10+12+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

22 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-2.