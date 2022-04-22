Голкипера ЦСКА Федотова впервые поменяли по ходу матча в сезоне

Голкипера ЦСКА Ивана Федотова впервые поменяли по ходу игры в этом сезоне. До этого все свои матчи в регулярке и плей-офф вратарь ЦСКА сыграл без замены.

В третьем матче серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» он пропустил 4 гола. В конце матча вместо него выпустили Адама Рейдеборна.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов до этой финальной серии не пропускал в карьере больше трех шайб в плей-офф. Но в прошлом матче он пропустил 6 голов, в этом — 4.