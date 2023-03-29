ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
29 марта ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в заключительном седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по столичному времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 18.45 мск.
Букмекерская компания PARI считает команду Сергея Федорова фаворитом встречи. На победу ЦСКА в основное время коэффициент 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Успех «Локомотива» доступен за 3.60 (26%), ничья — за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Считаете, что ярославцы сдержат соперника в третьем матче подряд и не уступят по итогам 60 минут игры? Вариант «Локомотив» не проиграет" предложен за 1.70.
В предыдущих двух матчах команды действовали очень аккуратно и ни разу не преодолели отметку в четыре заброшенные шайбы. ТБ 3.5 идет за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.35. Есть и другой вариант: ТБ 4.5 за 2.30 или ТМ 4.5 за 1.60.
ЦСКА забросил три и более шайбы только в одной из четырех предыдущих встреч. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТМ1 (2.5) — в 1.60.
На обмен голами котировка — 1.25, на условие «обе забьют — нет» — 3.65.
Наиболее вероятные авторы голов в составах обеих команд — армейцы Григоренко и Плотников (2.80).
Итоговую победу ЦСКА можно взять за 1.57, «Локомотива» — за 2.40.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -