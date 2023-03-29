29 марта ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в заключительном седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по столичному времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 18.45 мск.

Букмекерская компания PARI считает команду Сергея Федорова фаворитом встречи. На победу ЦСКА в основное время коэффициент 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Успех «Локомотива» доступен за 3.60 (26%), ничья — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Считаете, что ярославцы сдержат соперника в третьем матче подряд и не уступят по итогам 60 минут игры? Вариант «Локомотив» не проиграет" предложен за 1.70.

В предыдущих двух матчах команды действовали очень аккуратно и ни разу не преодолели отметку в четыре заброшенные шайбы. ТБ 3.5 идет за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.35. Есть и другой вариант: ТБ 4.5 за 2.30 или ТМ 4.5 за 1.60.

ЦСКА забросил три и более шайбы только в одной из четырех предыдущих встреч. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТМ1 (2.5) — в 1.60.

На обмен голами котировка — 1.25, на условие «обе забьют — нет» — 3.65.

Наиболее вероятные авторы голов в составах обеих команд — армейцы Григоренко и Плотников (2.80).

Итоговую победу ЦСКА можно взять за 1.57, «Локомотива» — за 2.40.