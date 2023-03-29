Ласьков опроверг информацию об увольнении из «Металлурга»

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков опроверг «СЭ» информацию об увольнении из клуба.

«Меня уволили из «Металлурга»? Спросите тех, у кого появилась такая информация. Я работаю в клубе. Только что вернулся с работы», — сказал Ласьков «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что магнитогорский клуб уволил 59-летнего менеджера с постов первого вице-президента и директора клуба.