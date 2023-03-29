Стала известна зарплата вратаря «Адмирала» Серебрякова по новому контракту

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков подписал новый контракт с клубом на 1 год.

Как стало известно «СЭ», зарплата Серебрякова составит 47 миллионов рублей в год.

Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 20 побед при 94,4 процента отраженных бросков.

В плей-офф у 27-летнего голкипера 12 матчей и 6 побед при 94,5 процента отраженных бросков.