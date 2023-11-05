ЦСКА — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 5 ноября. Гости победили со счетом 4:3.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА почти отыгрался с 0:4, но «Лада» удержала победу.

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