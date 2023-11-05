ЦСКА почти отыгрался с 0:4, но уступил «Ладе»
ЦСКА на своем льду в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проиграл «Ладе» (3:4). В составе тольяттинцев дубль оформил нападающий Сергей Шумаков. По ходу встречи красно-синие уступали 0:4.
«Лада» прервала 3-матчевую победную серию ЦСКА и с 37 очками вернулась на первое место в Восточной конференции. Армейцы (30 очков) занимают пятую строчку на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Лада» (Тольятти) — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
Голы: Джозефс — 11 (Сафин, Минеев), 4:22 — 0:1. Романов — 5 (бол., М. Березин), 10:56 — 0:2. Шумаков — 4 (Сафин), 30:13 — 0:3. Шумаков — 5 (Фисенко, Солянников), 32:25 — 0:4. Каменев — 4 (Плотников), 34:59 — 1:4. Мамин — 4 (Григоренко, Дитц), 48:09 — 2:4. Григоренко — 9 (бол., Нестеров, Окулов), 59:25 — 3:4.
Вратари: Шарыченков (57:50) — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 41 (13+14+14) — 22 (8+6+8).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
5 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|7
|СКА
|25
|13
|12
|26
|8
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|9
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
|5.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|3 : 4
|5.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -