Нападающий «Лады» Шумаков: «Разобрали ЦСКА перед матчем и навязали свою игру»
Нападающий «Лады» Сергей Шумаков прокомментировал победу над ЦСКА (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, а также оценил состояние команды.
— Игра с ЦСКА всегда тяжелая, вязкая. Разобрали команду перед матчем, навязали свою игру. Получилось убежать и пару моментов забить. Сегодня приложили усилия и получили результат.
— Уже вторая победа над ЦСКА в сезоне. Что лично для вас значит победа над таким соперником?
— Всегда приятно выигрывать, у любой команды. У нас в лиге сейчас вообще нет слабых команд.
— У вас дубль, шайбы между собой очень похожи, но какую считаете важнейшей в этом матче?
— Если по счету судить, то вторая шайба, так как она победная.
— А если говорить о главном моменте в матче?
— Наверное первый гол. Потому что забили и поняли, что можно и главное нужно забрасывать.
— Выбывали на месяц из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?
— Все отлично, травму залечил.
— Можно ли сказать, что «Лада» сейчас в лучшей форме?
— Есть куда расти. Я думаю, мы плохо провели прошлую игру. Сказывается и график, потому что игры через день, бывают даже и подряд идут. Ребята устают. То, что мы реабилитировались после поражения и выиграли сегодня я считаю достойным результатом.
(Анна Бирюкова)
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