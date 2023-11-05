Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:12

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу гостям принесли точные броски Руслана Абросимова, Никиты Седова и Кирилла Пилипенко. За «Куньлунь» отличился Брэндон Макмиллан.

«Северсталь» (28 очков) после 25 игр занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (20) идет десятым на «Западе» после 30 матчей.

В следующем матче команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет 6 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» РС (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Абросимов — 5 (Ярош, Лишка), 3:23 — 0:1. Седов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 15:07 — 0:2. Макмиллан — 2 (Пулккинен, Спроул), 34:19 — 1:2. Скоренов — 12 (п.в., Лишка), 59:48 — 1:3.

Вратари: Джурасик (58:16 — 59:48) — Шостак.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 29 (5+9+15) — 25 (12+10+3).

Судьи: Наумов, Ромасько.

5 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
1
Читайте также
«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

ЦСКА — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 29 16 13 37
2 Металлург Мг 28 16 12 36
3 Ак Барс 26 17 9 36
4 Сал. Юлаев 26 16 10 33
5 Автомобилист 28 15 13 33
6 Авангард 26 15 11 33
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 26 11 15 27
9 Сибирь 26 12 14 27
10 Амур 25 10 15 26
11 Барыс 28 8 20 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 26 19 7 39
2 Спартак 27 18 9 38
3 Торпедо 27 16 11 34
4 Локомотив 25 15 10 32
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 25 12 13 28
7 Динамо Мн 24 12 12 27
8 СКА 25 13 12 26
9 Сочи 26 12 14 26
10 Куньлунь РС 30 8 22 20
11 Витязь 26 7 19 18
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 13:00
ЦСКА – Лада
 3 : 4
5.11 16:00
Куньлунь РС – Северсталь
 1 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости