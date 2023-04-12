ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина во второй раз в истории

ЦСКА и «Ак Барс» во второй раз в истории встретятся в финале Кубка Гагарина.

Ранее команды играли в финале плей-офф КХЛ сезона-2017/18. Тогда победили казанцы со счетом 4-1 в серии.

ЦСКА побеждал в Кубке Гагарина дважды — в сезонах-2018/19 и 2021/22. «Ак Барс» становился чемпионом три раза — в сезоне-2008/09, 2009/10 и 2017/18.

Расписание матчей финала Кубка Гагарина-2023 здесь