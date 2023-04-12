Роман Ротенберг: «Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг по окончании серии финала Западной конференции против ЦСКА.

— Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком, — начал Ротенберг. — Сегодня были полные трибуны, значит, такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало, потом пытались забить, соперник нам не дал забить, здорово сыграл в обороне. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал. У нас молодая команда, многие ребята не играли до этого в финалах. Ребята-лидеры команды 2001, 2002 года рождения. У нас все впереди, усилим команду и будем сильнее. Сезон у нас получился отличный в целом. Да, хотели выиграть Кубок Гагарина. Выиграли Кубок Континента, два финала конференций подряд. Мы будем стремиться делать этот шаг в следующем сезоне.

— Третий период был последней возможностью вернуться в игру, но ЦСКА вас перебросал, у команды было три удаления. Почему не получилось все вернуть?

— Здесь мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Про удаления комментировать не буду, у нас профессиональные судьи. В этом сезоне у нас много ребят травмировались до конца сезона, против нас играют очень жестко в сезоне. Надо разобраться, что-то подкорректировать. У нас Танков вылетел, чуть ли не умер там на льду. Моисеев, Швец — ребята, которые там на льду нам очень были нужны. С «Торпедо» Яшкин получил серьезную травму, на уколах эту серию играл, настолько серьезная была травма в НХЛ в Аризоне, реанимировали его. Все это повлияло на игру в третье периоде, мы выжали из команды все, ребята отдали все, что могли. Нет никаких вопросов ни к кому в команде. Это молодая, дерзкая команда, которая будет усилена. Мы понимаем, как нам это сделать. Третий период так, но дальше будет лучше.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.