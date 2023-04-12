Роман Ротенберг: «Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг по окончании серии финала Западной конференции против ЦСКА.
— Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком, — начал Ротенберг. — Сегодня были полные трибуны, значит, такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало, потом пытались забить, соперник нам не дал забить, здорово сыграл в обороне. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал. У нас молодая команда, многие ребята не играли до этого в финалах. Ребята-лидеры команды 2001, 2002 года рождения. У нас все впереди, усилим команду и будем сильнее. Сезон у нас получился отличный в целом. Да, хотели выиграть Кубок Гагарина. Выиграли Кубок Континента, два финала конференций подряд. Мы будем стремиться делать этот шаг в следующем сезоне.
— Третий период был последней возможностью вернуться в игру, но ЦСКА вас перебросал, у команды было три удаления. Почему не получилось все вернуть?
— Здесь мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Про удаления комментировать не буду, у нас профессиональные судьи. В этом сезоне у нас много ребят травмировались до конца сезона, против нас играют очень жестко в сезоне. Надо разобраться, что-то подкорректировать. У нас Танков вылетел, чуть ли не умер там на льду. Моисеев, Швец — ребята, которые там на льду нам очень были нужны. С «Торпедо» Яшкин получил серьезную травму, на уколах эту серию играл, настолько серьезная была травма в НХЛ в Аризоне, реанимировали его. Все это повлияло на игру в третье периоде, мы выжали из команды все, ребята отдали все, что могли. Нет никаких вопросов ни к кому в команде. Это молодая, дерзкая команда, которая будет усилена. Мы понимаем, как нам это сделать. Третий период так, но дальше будет лучше.
ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».
Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|3 : 0