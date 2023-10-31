Черкас: «Матч СКА и «Ак Барса» вызывает большой ажиотаж»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от матча петербургской команды и «Ак Барса».
«Жду шикарного хоккея, даже уверен — такой хоккей мы и увидим. Великолепные мастера собраны в обеих командах, будет на что посмотреть. Насколько я знаю, все билеты на игру СКА и «Ак Барса» давно проданы. Ажиотаж большой вокруг матча», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.
Также он прокомментировал выступление СКА в текущем сезоне.
«Стабильности не хватает команде. Все-таки нужно время, чтобы новые игроки поняли друг друга, сыгрались. Пока мы видим то отличный матч, тот похуже. Поэтому такие результаты», — добавил Черкас.
Матч между СКА и «Ак Барсом» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ пройдет 31 октября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
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|9
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Авангард – Торпедо
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Сал. Юлаев – Амур
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Металлург Мг – Барыс
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СКА – Ак Барс
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Сочи – Динамо М
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