Терещенко прокомментировал назначение Мозякина тренером «Металлурга»
Бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о назначении экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина на пост помощника главного тренера магнитогорского клуба.
«Почему нет? Конечно, справится! Он большой игрок, мастер, прошел большую школу. Играл под руководством Виктора Васильевича Тихонова и других тренеров, в том числе современных. Я думаю, что у него должно все получиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терещенко.
По его мнению, приход Мозякина на скамейку поможет магнитогорской команде взбодриться.
«Конечно, поможет. Еще раз повторю — он большой мастер по реализации моментов, игре в большинстве и так далее. Конечно, это усиление для тренерского штаба Разина в «Металлурге», — добавил Терещенко.
31 октября стало известно, что Мозякин назначен новым помощником главного тренера «Магнитки» Андрея Разина. 42-летний Мозякин в июле 2021 года завершил карьеру игрока, а через год стал директором по развитию детского хоккея в «Металлурге».
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