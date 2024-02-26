Черкас: «У СКА в фокусе внимания Кубок Гагарина, а не Кубок Континента»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал второе место петербургской команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

«СКА играл против «Куньлуня» не так, как играет обычно. Думаю, это связано с тем, что команда ведет целенаправленную подготовку в плей-офф. В прошлом сезоне армейцы выиграли Кубок Континента, но не смогли завоевать Кубок Гагарина. Поэтому сейчас в фокусе внимания для них этот трофей. Этот сезон вообще непростой для СКА. Когда команда шла на десятом месте после первых матчей, разве кто-то мог предположить, что она финиширует второй? Я думаю, вряд ли. СКА в итоге боролся за первое место и мог его выиграть», — приводит «РБ Спорт» слов Черкаса.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». Бело-голубые выиграли Кубок континента во второй раз.