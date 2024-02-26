Форвард минского «Динамо» Энас: «Мы будем использовать наш шанс в плей-офф по максимуму»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас в интервью «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:2) и поделился ожиданиями от плей-офф.

— Отличная победа над хорошей командой. Они здорово играли сегодня, матч был по накалу будто уже плей-офф, — начал игрок. — Если мы можем выигрывать такие плотные игры, это хороший показатель для нас.

— Сейчас много разговоров о том, что команда не сможет сыграть на домашней площадке в Минске 5 марта.

— Я не слышал ничего про это, если честно. Уверен, что эта проблема решится в ближайшее время.

— Сыграете в плей-офф с одноклубниками из Москвы. Чего болельщикам ждать от этой серии?

— Наш соперник — отличная команда, не зря они закончили чемпионат на первом месте. Мы все знаем, насколько они хороши. Лучшее большинство, хорошая оборона. Но знаете, в плей-офф может произойти все, что угодно. Мы будем использовать наш шанс в плей-офф по максимуму.

В первом раунде плей-офф КХЛ минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо». Серия стартует 1 марта.