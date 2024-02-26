Гусев завершил сезон КХЛ с рекордными 89 очками

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев завершил сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав рекордные 89 (23+66) очков. Игрок побил достижение Сергея Мозякина — 85 (48+37) очков.

После игры с ЦСКА (4:3 ОТ), в которой форвард оформил ассистентский хет-трик, он стал рекордсменом по очкам в большинстве за один регулярный чемпионат КХЛ — 44. Рекорд принадлежал Мозякину (43).

Также Гусев установил рекорд по передачам за одну регулярку — 66. Форвард побил свой же рекорд — 65 голевых передач в сезоне-2018/19.