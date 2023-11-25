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Сегодня, 17:55

Черкас рад, что на первый план выходят российские вратари

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас, защищавший ворота СКА, считает, что период изоляции, который переживает российский спорт, — хорошая возможность для того, чтобы развивать молодых игроков, делать ставку на свои кадры, в частности — на вратарей в хоккее.

«Сейчас в КХЛ на первый план выходят российские вратари? Это объяснимо, такие времена на дворе. Я помню, когда клубы КХЛ обладали большими средствами и приглашали сильных голкиперов из-за рубежа. В том же СКА играли Эш, Набоков, Коскинен... Тогда, к слову, Федерация хоккея России сделала правильный шаг, усложнив приглашение в страну иностранных вратарей. Помните, за них нужно было платить налог? Это дало импульс для развития наших голкиперов, целая плеяда появилась: Сорокин, Шестеркин, Бобровский, Варламов. Они на ведущих ролях в НХЛ. Это и в интересах сборной было сделано. Ворота национальной команды должен кто-то защищать, правильно? Сейчас возникла пауза — временная, надеюсь, — мы не участвуем в чемпионатах мира, Олимпиадах. Но, значит, есть возможность развивать свою лигу, улучшать качество игры, развивать своих игроков. Это очень важно. И этим надо заниматься, чтобы к тому моменту, когда времена поменяются, мы были готовы играть на международном уровне. Без раскачки, как говорится», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Международная федерация хоккея отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022-го на фоне ситуации на Украине. В марте этого года организация продлила отстранение россиян на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-raduet-chto-na-pervy-j-plan-vy-hodyat-rossijskie-vratari/
Хоккей
КХЛ
Сергей Черкас
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