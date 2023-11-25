«Сибирь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» дома обыграла «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрал 37 очков после 35 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 34 очками после 35 игр идет десятым на «Востоке».