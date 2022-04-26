Браташ: «По последним играм не вижу предпосылок для того, чтобы ЦСКА переломил ход серии против «Металлурга»
Заслуженный тренер России Олег Браташ считает, что у ЦСКА низкие шансы на перелом хода серии против «Металлурга».
«Есть ли предпосылки к тому, что армейцы смогут переломить серию? По последним играм, честно, не вижу. ЦСКА в двух домашних матчах не забросил ни одной шайбы, да и шансов для этого имел не так уж и много. Важно, что тактически «Магнитка» переигрывает соперника. Уральцы отдали территорию, отдали шайбу, играют в откат. Встречают на своей синей линии, даже практически в своей зоне. ЦСКА не знает, что с этим делать, более того при потере шайбы отрезаются и не успевают за быстрыми и техничными игроками соперника. На контратаках Магнитогорск выглядит здорово.
Глобально шанс заключается только в изменении характера игры с магнитогорского на армейский. Сейчас у ЦСКА и в обороне много ошибок, потому что силенки закончились и в атаке ничего не получается. Что, впрочем, никогда и не было их сильной стороной. Мы же помним, что они никогда много не забивали. Реализуют один-два шанса и не дают сыграть сопернику. Сейчас по обоим направлениям проблемы. Пока «Магнитка» переигрывает по всем компонентам», — приводит «РБ Спорт» слова Браташа.
Сегодня, 26 апреля, пройдет пятый матч серии «Металлург» — ЦСКА. Команда из Магнитогорска ведет в серии со счетом 3-1. В случае победы в сегодняшней игре «Металлург» станет обладателем Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -