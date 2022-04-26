Браташ: «По последним играм не вижу предпосылок для того, чтобы ЦСКА переломил ход серии против «Металлурга»

Заслуженный тренер России Олег Браташ считает, что у ЦСКА низкие шансы на перелом хода серии против «Металлурга».

«Есть ли предпосылки к тому, что армейцы смогут переломить серию? По последним играм, честно, не вижу. ЦСКА в двух домашних матчах не забросил ни одной шайбы, да и шансов для этого имел не так уж и много. Важно, что тактически «Магнитка» переигрывает соперника. Уральцы отдали территорию, отдали шайбу, играют в откат. Встречают на своей синей линии, даже практически в своей зоне. ЦСКА не знает, что с этим делать, более того при потере шайбы отрезаются и не успевают за быстрыми и техничными игроками соперника. На контратаках Магнитогорск выглядит здорово.

Глобально шанс заключается только в изменении характера игры с магнитогорского на армейский. Сейчас у ЦСКА и в обороне много ошибок, потому что силенки закончились и в атаке ничего не получается. Что, впрочем, никогда и не было их сильной стороной. Мы же помним, что они никогда много не забивали. Реализуют один-два шанса и не дают сыграть сопернику. Сейчас по обоим направлениям проблемы. Пока «Магнитка» переигрывает по всем компонентам», — приводит «РБ Спорт» слова Браташа.

Сегодня, 26 апреля, пройдет пятый матч серии «Металлург» — ЦСКА. Команда из Магнитогорска ведет в серии со счетом 3-1. В случае победы в сегодняшней игре «Металлург» станет обладателем Кубка Гагарина.