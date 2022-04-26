«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Линдхольмом

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» расторг контракт со шведским нападающим Пером Линдхольмом. Игрок покинул клуб во время олимпийской паузы по семейным обстоятельствам и больше не возвращался в Казань.

В регулярном чемпионате 30-летний швед провел за казанцев 29 матчей и набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+7».

В плей-офф КХЛ «Ак Барс» выбыл в первом раунде, уступил «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.