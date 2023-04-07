Божко считает, что «Ак Барс» выглядит более ровной и сбалансированной командой, чем «Авангард»

Хоккейный эксперт Артем Божко поделился мыслями о четвертом матче в финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:0).

«Я бы сказал, что «Авангард» снова провел очень мощно первый период. Только если в третьей игре этому поспособствовали три удаления «Ак Барса» к пятой минуте, то сегодня омичи в равных составах на протяжении минут 12 доминировали на льду. Другое дело, что далеко не всегда контроль шайбы сопровождался опасными моментами. «Авангарду» не хватало остроты. А в контроле шайбы «ястребы» соперника превосходили. Я еще перед началом серии говорил, что «Ак Барс» выглядит более ровной и сбалансированной командой. У него нет перекоса в сторону одного звена. Каждая тройка может выстрелить и обеспечить результат», — приводит «РБ Спорт» слова Божко.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.