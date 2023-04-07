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Сегодня, 21:37

Коньков: «Можно ли сказать, что «Ак Барс» на 90% в финале? Нет, это преждевременно»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о четвертом матче финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:0).

«Я думаю, что «Ак Барс» сегодня терпеливо ждал своего шанса. Начало у «Авангарда» всегда очень мощное, но когда ты не реализовываешь свое численное преимущество «5 на 3», инициатива всегда переходит к сопернику. На тебя всегда начинает оказываться дополнительное давление. «Авангарду» просто нужно было использовать свои моменты, и тогда у них не возникло бы никаких проблем. Можно ли сказать, что «Ак Барс» на 90% в финале? Нет, это преждевременно. Серия идет до четырех побед. У нас достаточное количество подтверждений тому, что можно спастись со счета 1-3. И прошлогодний финал Кубка Гагарина — тому пример. Поэтому здесь не стоит забегать вперед», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ak-bars-na-90-v-finale-net-e-to-prezhdevremenno/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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