Кравец: «За счет чего вытаскивать серию? За счет характера, других вариантов нет»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:1) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Напряженная игра, много силовой борьбы на протяжении всего матча. Досадный гол в концовке. Конечно, надо забивать в большинстве, это все понятно. Но в целом ребята с первой и до последней минуты боролись, старались. Так складывается, значит, наша судьба. Не опускаем руки, едем в Казань, и возвращаем серию в Омск.

За счет чего вытаскивать серию? За счет характера, других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Сейчас надо хорошо отдохнуть. Анализировать, конечно, можно; опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующий матч и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и всё, что есть у каждого игрока», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.