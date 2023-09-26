Билялетдинов назвал причины поражения в матче с минским «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«К сожалению, у нас не получилось сыграть в ту игру, которую мы хотели. Достаточно много было брака. В атаке мы мало что сделали, хотя мы и в счете вели. Ребята старались, при 2:2 мы пытались навязать свою игру, но нам не все давали. Ахтямов молодец, сыграл очень достойно, уверенно и надежно. Это нас радует. Меньшинство у нас действует неплохо, достаточно хорошо обороняется, в этом плане сработали достойно. А вот большинство не получилось. Мало того, что забить не получилось, так еще и сами пропустили», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока». В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28 сентября.
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|10
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|3
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|4
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|10
|7
|3
|14
|5
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|5
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|6
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|9
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|Куньлунь РС
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|9
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|6
|9
|10
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|11
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|11
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|5
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|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
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|11
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|5
|14
|5
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|13
|6
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|6
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|Авангард
|9
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|11
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|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
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Витязь – Торпедо
|1 : 4
|26.09
|19:10
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Динамо Мн – Ак Барс
|3 : 2
|26.09
|19:30
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Спартак – Сочи
|2 : 3
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|1 : 2