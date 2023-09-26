Билялетдинов назвал причины поражения в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«К сожалению, у нас не получилось сыграть в ту игру, которую мы хотели. Достаточно много было брака. В атаке мы мало что сделали, хотя мы и в счете вели. Ребята старались, при 2:2 мы пытались навязать свою игру, но нам не все давали. Ахтямов молодец, сыграл очень достойно, уверенно и надежно. Это нас радует. Меньшинство у нас действует неплохо, достаточно хорошо обороняется, в этом плане сработали достойно. А вот большинство не получилось. Мало того, что забить не получилось, так еще и сами пропустили», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока». В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28 сентября.